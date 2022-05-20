Глушаков: после чемпионства со «Спартаком» каждый день были гулянки

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков раскрыл детали празднования футболистами столичного «Спартака» золотых медалей чемпионата России.

«После чемпионства каждый день были гулянки. Всё началось с площади около стадиона. Собрался народ, я чуть-чуть на гитаре поиграл. Они потанцевали, попрыгали. Думаю, все скучают по тем временам. Такое запоминается на всю жизнь», — цитирует Глушакова РИА Новости.

Он пожелал «Спартаку» больше побед в ближайшем будущем.

«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера. Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.

Ранее Глушаков заявил, что с гегемонией «Зенита» в РПЛ надо заканчивать.