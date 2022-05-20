Глушаков: после чемпионства со «Спартаком» каждый день были гулянки
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«После чемпионства каждый день были гулянки. Всё началось с площади около стадиона. Собрался народ, я чуть-чуть на гитаре поиграл. Они потанцевали, попрыгали. Думаю, все скучают по тем временам. Такое запоминается на всю жизнь», — цитирует Глушакова РИА Новости.
Он пожелал «Спартаку» больше побед в ближайшем будущем.
«Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17. В тот момент командой руководил Массимо Каррера. Глушаков выступал за московский клуб с 2013 по 2019 год.
Ранее Глушаков заявил, что с гегемонией «Зенита» в РПЛ надо заканчивать.