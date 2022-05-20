Глушаков: с гегемонией «Зенита» в РПЛ надо заканчивать

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался о гегемонии петербургского «Зенита» в чемпионате России по футболу.
Глушаков: с гегемонией «Зенита» в РПЛ надо заканчивать
  • РИА Новости

«Зенит» сейчас самая сильная команда в стране, это ни для кого не секрет. Самое интересное, что у них из легионеров никто не уехал. Гегемония «Зенита» надоела, надо заканчивать. Посмотрим в следующем сезоне», — цитирует Глушакова РИА Новости.

«Зенит» в сезоне-2021/22 завоевал четвёртое чемпионство подряд.

Глушаков в составе «Спартака» в 2017 году стал чемпионом России.

Ранее Алексей Игонин заявил, что гегемония «Зенита» негативно сказывается на уровне РПЛ.

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