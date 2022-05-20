L'Equipe: двух теннисистов подозревают в договорном матче в квалификации «Ролан Гаррос»

Начата проверка матча квалификационного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором приняли участие испанец Бернабе Сапата Миральес и Дуди Села из Израиля.

Теннисистов подозревают в договорном исходе встречи первого круга квалификации «Ролан Гаррос». Дело в том, что на события во втором сете было сделано слишком большое количество ставок, сообщает L'Equipe.

Матч Миральеса и Селы прошёл 16 мая и завершился победой испанца со счётом 6:3, 6:0. При этом 37-летний израильский теннисист проиграл второй всего за 16 минут.

Уточнятся, что Села после поражения покинул Париж, однако находится под пристальным вниманием следователей. Испанец в итоге оформил выход в основную сетку турнира.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 22 мая по 5 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €43,6 млн.

Ранее сообщалось, что старший вице-президент компании «Инфронт» Бруно Марти, которая является маркетинговым партнёром Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил, что российская букмекерская контора «Лига ставок» продолжает оставаться спонсором чемпионата мира 2022 года в Финляндии.