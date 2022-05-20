Агент Сафонов: между Семаком и Дзюбой явно что-то произошло

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался по ситуации между Артёмом Дзюбой и петербургским «Зенитом».

«Очевидно, что Семак на него не очень рассчитывает, между ними явно что-то произошло. Вывести из себя Семака — это надо уметь. Поэтому, думаю, надо уезжать», — цитирует Сафонова «Советский Спорт».

По его мнению, 33-летнему форвард стоит продолжить карьеру в одном из турецких клубов.

«Там и деньги неплохие платят, и любят возрастных игроков с именами», — пояснил он.

СМИ сообщали, что Дзюбой интересуется турецкий «Фенербахче», а также сербская «Црвена Звезда».

Действующее соглашение Дзюбы с «Зенитом» истекает летом. Футболист выступает за «Зенит» с 2015 года. В общей сложности он провёл за команду 248 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 результативных передач.

Ранее экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы форварда «Зенита» Дзюбы на продолжение карьеры в Европе.