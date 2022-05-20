Гайч заявил, что ЦСКА ждёт его возвращения из аренды

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Аргентинский форвард Адольфо Гайч не уверен, что вернётся из аренды в московский ЦСКА.
Гайч заявил, что ЦСКА ждёт его возвращения из аренды
  • РИА Новости

«ЦСКА сообщил мне, что намерен вернуть меня в команду», — цитирует Гайча Ole.

При этом он не исключил, что вернётся в аргентинский «Сан-Лоренсо».

«Это мой дом, я не могу закрыть эту дверь. Для этого клуба у меня всегда будет приоритет», — добавил он.

ЦСКА отдал 23-летнего нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Ранее заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о ситуации с проектом нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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