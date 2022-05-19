Митрофанов: проект нового лимита на легионеров в РПЛ находится на подписи у Матыцина

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Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что проект нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) находится на подписи у министра спорта Олега Матыцина.
Митрофанов: проект нового лимита на легионеров в РПЛ находится на подписи у Матыцина
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«Проект лимита находится на подписи у министра», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Замгенсека РФС дал понять, что речь идёт о формате лимита. Он был утвержден на заседании исполкома в марте. Ожидается, что в сезоне-2022/23 клубы РПЛ смогут вносить в заявку на матч до 13 легионеров. При этом одновременно на поле смогут находиться не более восьми иностранных игроков.

Ранее Митрофанов сообщил, что Fan ID будет работать на шести стадионах с первых матчей нового сезона.

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