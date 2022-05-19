Опубликовано видео массовой драки на борцовском турнире в Москве

В сети появилось видео массовой драки между участниками международной Борцовской лиги Ивана Поддубного в Москве.

Во время соревнований по дисциплине «панкратион» между бойцами и их сторонами произошёл конфликт, который перерос в кулачные бои, сообщил журналист Игорь Лазорин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на бойца смешанных единоборств (ММА) Асхаба Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка.