Опубликовано видео массовой драки на борцовском турнире в Москве

Короткая ссылка
В сети появилось видео массовой драки между участниками международной Борцовской лиги Ивана Поддубного в Москве.
Опубликовано видео массовой драки на борцовском турнире в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

Во время соревнований по дисциплине «панкратион» между бойцами и их сторонами произошёл конфликт, который перерос в кулачные бои, сообщил журналист Игорь Лазорин в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на бойца смешанных единоборств (ММА) Асхаба Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить