Матч ЧМ по хоккею между сборными Германии и Дании отложен из-за пожара

Начало матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2022 года между сборными Германии и Дании перенесено из-за пожара в Ледовом дворце в Хельсинки.

Подробности инцидента не сообщаются, написал в соцсетях журналист телеканала TSN Горд Миллер.

«Пожар в здании Ледового дворца потушен. Незначительные повреждения. Пострадавших нет. Сегодняшняя игра может быть перенесена», — сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательное управление Хельсинки.

Матч должен был начаться в 16:20 мск.

Сборная России из-за санкций не была допущена до участия в ЧМ-2022.

Ранее председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что чемпионат мира по хоккею 2022 года без участия сборной России смотрится не очень хорошо.