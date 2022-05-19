Матч ЧМ по хоккею между сборными Германии и Дании отложен из-за пожара
- AP
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Подробности инцидента не сообщаются, написал в соцсетях журналист телеканала TSN Горд Миллер.
«Пожар в здании Ледового дворца потушен. Незначительные повреждения. Пострадавших нет. Сегодняшняя игра может быть перенесена», — сообщает РИА Новости со ссылкой на спасательное управление Хельсинки.
Матч должен был начаться в 16:20 мск.
Сборная России из-за санкций не была допущена до участия в ЧМ-2022.
Ранее председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг заявил, что чемпионат мира по хоккею 2022 года без участия сборной России смотрится не очень хорошо.