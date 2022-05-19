Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года

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В Российском антидопинговом агентстве сообщили, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с января по апрель 2022 года.
Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Большунов в апреле дважды проходил тестирование РУСАДА, в марте и январе-феврале — ещё по одному разу, сообщает ТАСС.

Уточняется, что по четыре раза в 2022 году инспекторы допинг-контроля также тестировали ещё двух лыжниц — Екатерину Смирнову и Ольгу Жёлудеву.

Большунов в 2021 году проверялся РУСАДА на допинг пять раз.

Напомним, что на Олимпиаде 2022 года Большунов завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также он выиграл серебро в командном спринте и бронзу — в классической гонке с раздельным стартом.

Ранее Юрий Бородавко выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет применять персональные санкции в отношении олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

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