Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года
- РИА Новости
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Большунов в апреле дважды проходил тестирование РУСАДА, в марте и январе-феврале — ещё по одному разу, сообщает ТАСС.
Уточняется, что по четыре раза в 2022 году инспекторы допинг-контроля также тестировали ещё двух лыжниц — Екатерину Смирнову и Ольгу Жёлудеву.
Большунов в 2021 году проверялся РУСАДА на допинг пять раз.
Напомним, что на Олимпиаде 2022 года Большунов завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также он выиграл серебро в командном спринте и бронзу — в классической гонке с раздельным стартом.
Ранее Юрий Бородавко выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет применять персональные санкции в отношении олимпийской чемпионки Вероники Степановой.