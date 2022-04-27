Бородавко — о словах Степановой: надеюсь, что FIS не будет её наказывать
- РИА Новости
«Надеюсь, что FIS не будет наказывать Степанову персональными санкциями. Конечно, может произойти что угодно, но я всё же верю в то, что здравый смысл восторжествует. Это неправильно, что за такие вещи спортсменов пытаются наказать», — приводит слова Бородавко Sport24.
Он выразил надежду, что повторения ситуации с Рыловым не произойдёт, и добавил, что нельзя видеть негатив в каждом человеке.
Напомним, Степанова выступила с речью в Кремле, упомянув, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.
Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможными санкциями в отношении Степановой.