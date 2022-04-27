Бородавко — о словах Степановой: надеюсь, что FIS не будет её наказывать

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет применять персональные санкции к олимпийской чемпионке Веронике Степановой за её слова о сильной России на встрече с Владимиром Путиным.
Бородавко — о словах Степановой: надеюсь, что FIS не будет её наказывать
  • РИА Новости

«Надеюсь, что FIS не будет наказывать Степанову персональными санкциями. Конечно, может произойти что угодно, но я всё же верю в то, что здравый смысл восторжествует. Это неправильно, что за такие вещи спортсменов пытаются наказать», — приводит слова Бородавко Sport24.

Он выразил надежду, что повторения ситуации с Рыловым не произойдёт, и добавил, что нельзя видеть негатив в каждом человеке.

Напомним, Степанова выступила с речью в Кремле, упомянув, что не всем в мире нравится, что Россия стала сильной страной.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с возможными санкциями в отношении Степановой.

 

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