Агент Бакаева сообщил об отсутствии договорённости о переходе футболиста в «Зенит»

Герман Ткаченко, агент Зелимхана Бакаева, прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника московского «Спартака» в петербургский «Зенит».

«Спартак» сейчас не ведёт переговоров по новому контракту Бакаева. Понятно, что у Зелимхана заканчивается соглашение. Мы пока изучаем рынок. С «Зенитом» нет никакой договорённости», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Он дал понять, что задержка с подписанием контракта связана не с оценкой уровня игрока, а с неясностью по формату проведения сезона-2022/23 и с бюджетом «Спартака».

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».