Губерниев: большинству россиян всё равно, куда перейдёт Бакаев

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».

«Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то это была бы одна история. Ну, денег он, может, там побольше заработает. Мне абсолютно всё равно, куда он перейдёт. Думаю, и большинству россиян всё равно. Какой толк? Играть в чемпионате России против «Уфы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Ильёй Кутеповым.