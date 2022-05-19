Свищёв: у Третьяка есть авторитет для работы по восстановлению прав российских спортсменов

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обладает необходимым авторитетом для работы над восстановлением в полных правах российских спортсменов на мировой арене.
Свищёв: у Третьяка есть авторитет для работы по восстановлению прав российских спортсменов
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«Переизбрание Владислава Третьяка — признание позитивной роли на этом посту, он уже много лет возглавляет Федерацию хоккея России», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его словам, Третьяк смог, как спортивный функционер, собрать вокруг себя профессионалов, которые многое сделали для мирового и российского хоккея.

«Сейчас он уже должен будет проявить себя в новой роли — восстановление прав российских спортсменов в нынешней непростой ситуации. Третьяк обладает большим и непререкаемым авторитетом в мировом спорте, ему это по силам», — заключил Свищёв.

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок. Также стало известно о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Свищёв назвал безумным решением дисквалификацию гимнаста Куляка за букву Z.

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