Бакаев не обсуждал с агентом предложение от «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский «Зенит».

«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьёй и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от «Зенита»? Герман со мной это не обсуждал», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Вместе с тем агент игрока Герман Ткаченко сообщил, что никаких договоренностей между Бакаевым и «Зенитом» не существует.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».