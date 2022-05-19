Бакаев не обсуждал с агентом предложение от «Зенита»
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«Мы договорились не принимать никаких решений до конца сезона. Сейчас важно сконцентрироваться на оставшихся матчах. После финала Кубка с семьёй и агентом обсудим и примем решение. Есть ли предложение от «Зенита»? Герман со мной это не обсуждал», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Вместе с тем агент игрока Герман Ткаченко сообщил, что никаких договоренностей между Бакаевым и «Зенитом» не существует.
Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.
Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».