Тихонов: переход Бакаева в «Зенит» не станет провалом для «Спартака»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека столичной команды Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит».

«Бакаев — хороший футболист. Я думаю, что он может играть в любой команде. Здесь всё упирается в контракт. Стороны не могут договориться. Если ему предлагают одну сумму, а он не хочет, я не вижу здесь провала менеджмента», — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».

По его мнению, «Зенит» будет самым лучшим вариантом для Бакаева.

«Думаю, тут понятно, что человек выбирает для себя место, где ему будет лучше», — добавил Тихонов.

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».