СЭ: Игнатьев после аренды в «Крыльях Советов» вернётся в «Рубин»

Нападающий Иван Игнатьев вернётся из «Крыльев Советов», за который выступал на правах аренды, в «Рубин».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Крылья Советов» не будут выкупать Игнатьева. Отмечается, что футболист вернётся в «Рубин», которому принадлежат права на футболиста.

Самарский клуб арендовал форварда в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на судейское назначение на матч 30-го тура РПЛ с «Уфой».