СЭ: Игнатьев после аренды в «Крыльях Советов» вернётся в «Рубин»
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Крылья Советов» не будут выкупать Игнатьева. Отмечается, что футболист вернётся в «Рубин», которому принадлежат права на футболиста.
Самарский клуб арендовал форварда в феврале 2022 года. Он сыграл за команду пять матчей, в которых забил один гол.
Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на судейское назначение на матч 30-го тура РПЛ с «Уфой».