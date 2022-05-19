Кожевников — о переизбрании Третьяка президентом ФХР: безальтернативные выборы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).

«Безальтернативные выборы. Не знаю, почему многие не стали участвовать, отказались. Так сложилось. Что сделаешь, других же не было кандидатов. Хорошо ли это? Не знаю, кому-то это же нужно и кому-то это нравится», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.

Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года.

Ранее Третьяк назвал Елену Вяльбе профессионалом своего дела.