Кожевников — о переизбрании Третьяка президентом ФХР: безальтернативные выборы
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Безальтернативные выборы. Не знаю, почему многие не стали участвовать, отказались. Так сложилось. Что сделаешь, других же не было кандидатов. Хорошо ли это? Не знаю, кому-то это же нужно и кому-то это нравится», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».
Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.
Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.
Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года.
Ранее Третьяк назвал Елену Вяльбе профессионалом своего дела.