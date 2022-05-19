Кожевников — о переизбрании Третьяка президентом ФХР: безальтернативные выборы

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переизбрании Владислава Третьяка на пост президента Федерации хоккея России (ФХР).
Кожевников — о переизбрании Третьяка президентом ФХР: безальтернативные выборы
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Безальтернативные выборы. Не знаю, почему многие не стали участвовать, отказались. Так сложилось. Что сделаешь, других же не было кандидатов. Хорошо ли это? Не знаю, кому-то это же нужно и кому-то это нравится», — цитирует Кожевникова «Спорт-Экспресс».

Третьяка переизбрали единогласно. 70-летний функционер был единственным кандидатом на выборах. Он переизбран на четырёхлетний срок.

Отчётно-выборная конференция ФХР прошла в Музее хоккея.

Третьяк возглавляет федерацию с 2006 года.

Ранее Третьяк назвал Елену Вяльбе профессионалом своего дела.

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