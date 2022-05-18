Третьяк назвал Вяльбе профессионалом своего дела

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал переизбрание главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на новый срок.

«От имени федерации хоккея я хотел бы её поздравить с переизбранием. Это достойный человек, профессионал своего дела. На протяжении многих лет лыжники радуют нас своими победами, особенно на Олимпиаде в Пекине, где их успех был потрясающим», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Он также отметил, что Вяльбе успешно работает с международной федерацией и олимпийским комитетом.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что Вяльбе переизбрана на пост главы ФЛГР.