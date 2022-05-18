Бородавко назвал Вяльбе великим человеком

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что Елена Вяльбе переизбрана единогласно на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Бородавко назвал Вяльбе великим человеком
  • РИА Новости

«Вяльбе безумно любит свою работу! Её авторитет растёт и на международной арене. Елена была и великолепной спортсменкой. А сейчас мы имеем выстроенную систему в лыжах. Всё это говорит о том, что Вяльбе — великий человек», — цитирует Бородавко «Спорт-Экспресс».

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала Вяльбе самым понимающим человеком в своей профессии

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