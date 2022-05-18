Тарасова назвала Вяльбе самым понимающим человеком в своей профессии

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является самым понимающим человеком в своём деле.

«Вяльбе — самый понимающий человек в своём деле. Очень важно, что у нас на какой-то позиции стоит человек, для которого это его дело, и ничего с этим сделать нельзя. А то у нас сейчас обычно назначают людей другой профессии, а здесь понятно, что Вяльбе там, где должна быть. И ни у кого нет вопросов, только радость», — цитирует Тарасову ТАСС.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России.