Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России
- РИА Новости
Трёхкратная олимпийская чемпионка была единственным кандидатом на выборах. Вяльбе переизбрана на новый четырёхлетний срок. Отчетно-выборная конференция прошла в Казани, сообщает ТАСС.
54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.
Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).
Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что все его подопечные начали тренировочный сбор в Крыму.