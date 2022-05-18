Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР.

Трёхкратная олимпийская чемпионка была единственным кандидатом на выборах. Вяльбе переизбрана на новый четырёхлетний срок. Отчетно-выборная конференция прошла в Казани, сообщает ТАСС.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что все его подопечные начали тренировочный сбор в Крыму.