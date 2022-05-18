Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе переизбрана на пост президента ФЛГР.
Вяльбе переизбрали президентом Федерации лыжных гонок России
  • РИА Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка была единственным кандидатом на выборах. Вяльбе переизбрана на новый четырёхлетний срок. Отчетно-выборная конференция прошла в Казани, сообщает ТАСС.

54-летняя Вяльбе возглавила ФЛГР в 2010 году.

Напомним, что российские лыжники на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевали 11 медалей (четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые).

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что все его подопечные начали тренировочный сбор в Крыму.

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