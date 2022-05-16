Бородавко сообщил, что лыжники его группы начали сбор в Крыму в полном составе

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что все его подопечные начали тренировочный сбор в Крыму.
Бородавко сообщил, что лыжники его группы начали сбор в Крыму в полном составе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы уже вчера приехали, сегодня был первый тренировочный день. Мы находимся на базе в Крыму. Все здоровы, все тренируются — никаких проблем нет», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

В группу старшего тренера входят Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

Ранее Бородавко выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет применять персональные санкции в отношении олимпийской чемпионки Вероники Степановой.

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