Бородавко сообщил, что лыжники его группы начали сбор в Крыму в полном составе
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«Мы уже вчера приехали, сегодня был первый тренировочный день. Мы находимся на базе в Крыму. Все здоровы, все тренируются — никаких проблем нет», — цитирует Бородавко «Чемпионат».
В группу старшего тренера входят Александр Большунов, Никита Денисов, Мария Истомина, Артём Мальцев, Дарья Непряева, Наталья Непряева, Денис Спицов, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.
Ранее Бородавко выразил надежду, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) не станет применять персональные санкции в отношении олимпийской чемпионки Вероники Степановой.