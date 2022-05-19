Кечинов: «Спартак» должен продлить контракт с Бакаевым

Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном переходе в петербургский «Зенит» Зелимхана Бакаева.

«Спартаку» точно нельзя расставаться с Бакаевым. Зелимхан является ключевым футболистом, сейчас он играет очень ярко. «Спартак» должен продлить с ним контракт. Тем более он воспитанник клуба», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

По его мнению, Бакаев совершает много полезных действий в атаке «Спартака», может создавать опасные моменты, обыгрывать соперников. Кечинов назвал его «очень креативным футболистом».

«Не думаю, что он перейдёт в «Зенит», это ведь принципиальнейший соперник красно-белых. Зелимхан сам, скорее всего, не захочет переходить в команду из Санкт-Петербурга», — заключил он.

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

Футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».