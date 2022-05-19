Жамнов останется главным тренером сборной России по хоккею
- РИА Новости
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«Жамнов, скорее всего, останется главным тренером сборной», — цитирует Ротенберга РИА Новости.
Напомним, команда Алексея Жамнова завоевала серебряные медали зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).
Жамнов получил от ФХР удовлетворительную оценку за выступление сборной России на Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк переизбран на пост президента ФХР.