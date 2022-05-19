Жамнов останется главным тренером сборной России по хоккею

Председатель правления Федерации хоккея России (ФХР) Аркадий Ротенберг сообщил, что Алексей Жамнов останется на посту главного тренера национальной сборной.

«Жамнов, скорее всего, останется главным тренером сборной», — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Напомним, команда Алексея Жамнова завоевала серебряные медали зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).

Жамнов получил от ФХР удовлетворительную оценку за выступление сборной России на Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк переизбран на пост президента ФХР.