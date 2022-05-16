Жамнов получил от ФХР удовлетворительную оценку за выступление сборной России на Олимпиаде

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и главный тренер женской национальной команды Евгений Бобарико получили по итогам тренерского совета Федерации хоккея России (ФХР) удовлетворительную оценку за выступление команд на Олимпийских играх в Пекине.

«Оба тренера — и Жамнов, и Бобарико — получили за Олимпиаду оценки удовлетворительно. Все решения, которые касаются будущего сезона национальных команд, в том числе и кадровые решения, будут приняты Федерацией хоккея России позднее», — цитирует Третьяка ТАСС.

По его словам, заседание тренерского штаба получилось плодотворным и полезным. Он также подчеркнул, что были заданы профессиональные вопросы, члены тренерского совета оценивали работу штаба мужской и женской сборных по подготовке к Олимпиаде и управлению командой во время Игр.

Напомним, подопечные Алексея Жамнова завоевали серебряные медали, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).

Ранее Жамнов выразил желание продолжить тренировать национальную команду.