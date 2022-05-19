ФСГР выступает за подачу апелляции на дисквалификацию Куляка
- РИА Новости
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«Скорее всего, апелляция будет подана, потому что нас не всё устраивает в решении, которое было принято. Апелляцию будет подавать спортсмен, я же выражаю позицию федерации», — цитирует Титова ТАСС.
Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.
Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о дисквалификации Куляка.