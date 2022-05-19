ФСГР выступает за подачу апелляции на дисквалификацию Куляка

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает, что гимнасту Ивану Куляку следует подать апелляцию на решение о своей годичной дисквалификации.
ФСГР выступает за подачу апелляции на дисквалификацию Куляка
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Скорее всего, апелляция будет подана, потому что нас не всё устраивает в решении, которое было принято. Апелляцию будет подавать спортсмен, я же выражаю позицию федерации», — цитирует Титова ТАСС.

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков высказался о дисквалификации Куляка.

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