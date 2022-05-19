Ветеран ЦСКА Пономарёв считает, что Бакаев не впишется в игру «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева в петербургский «Зенит» в конце сезона-2021/22.

«Не считаю ошибкой отпускать Зелимхана к прямому конкуренту, он слабенький игрок. Он не годится ни для «Спартака», ни для «Зенита». Он не будет там играть, не впишется. Зря его Семак берёт», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».