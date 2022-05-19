Боец MMA Магомедов останется в изоляторе временного содержания на Петровке
- РИА Новости
«Насколько известно, он пока содержится в ИВС на Петровке. В ближайшее время мы планируем его навестить», — цитирует правозащитника РИА Новости.
Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.