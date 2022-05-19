Боец MMA Магомедов останется в изоляторе временного содержания на Петровке

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Заместитель председателя московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдан Эберт сообщил, что подозреваемый в вымогательстве боец смешанных единоборств (MMA) Асхаб Магомедов будет находиться в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке.
Боец MMA Магомедов останется в изоляторе временного содержания на Петровке
  • РИА Новости

«Насколько известно, он пока содержится в ИВС на Петровке. В ближайшее время мы планируем его навестить», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.

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