Боец MMA Магомедов останется в изоляторе временного содержания на Петровке

Заместитель председателя московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Богдан Эберт сообщил, что подозреваемый в вымогательстве боец смешанных единоборств (MMA) Асхаб Магомедов будет находиться в изоляторе временного содержания (ИВС) на Петровке.

«Насколько известно, он пока содержится в ИВС на Петровке. В ближайшее время мы планируем его навестить», — цитирует правозащитника РИА Новости.

Мещанский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по ЦАО Москвы завёл на Магомедова уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.