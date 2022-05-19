Рианчо: переход Бакаева в «Зенит» — это усиление принципиального соперника

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Бакаев — хороший футболист, очень полезный игрок. Если он перейдёт в «Зенит», это будет усиление принципиального соперника. Если клуб отпустит его в «Зенит», то это будет нелогичное и не совсем понятное решение в текущих обстоятельствах», — цитирует Рианчо Sport24.

По информации «РБ Спорт», Бакаев не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит».