В ЦСКА прокомментировали уход Гбамена из команды по окончании сезона-2021/22

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об уходе полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, который выступал за команду на правах аренды.
В ЦСКА прокомментировали уход Гбамена из команды по окончании сезона-2021/22
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Клуб очень благодарен Гбамену, который зимой быстро откликнулся на наше предложение, и нам в кратчайшие сроки удалось договориться и с игроком, и с его агентом, и с «Эвертоном», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, игрок сразу же закрыл важную позицию на поле, демонстрируя высокий уровень игры. Он также подчеркнул, что тренерский штаб команды высоко оценивает вклад полузащитника в весенней части чемпионата.

«Однако изначальные договорённости не предусматривали долгосрочного сотрудничества с Гбаменом по завершении арендного соглашения. Уверены, что он сможет реализовать свой высочайший потенциал», — заключил Брейдо.

Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить