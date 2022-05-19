В ЦСКА прокомментировали уход Гбамена из команды по окончании сезона-2021/22

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об уходе полузащитника Жана-Филиппа Гбамена, который выступал за команду на правах аренды.

«Клуб очень благодарен Гбамену, который зимой быстро откликнулся на наше предложение, и нам в кратчайшие сроки удалось договориться и с игроком, и с его агентом, и с «Эвертоном», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, игрок сразу же закрыл важную позицию на поле, демонстрируя высокий уровень игры. Он также подчеркнул, что тренерский штаб команды высоко оценивает вклад полузащитника в весенней части чемпионата.

«Однако изначальные договорённости не предусматривали долгосрочного сотрудничества с Гбаменом по завершении арендного соглашения. Уверены, что он сможет реализовать свой высочайший потенциал», — заключил Брейдо.

Гбамен перешёл из «Эвертона» в ЦСКА на правах аренды в январе 2022 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в десяти матчах РПЛ, забил один гол и отличился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Гбамен покинет ЦСКА по окончании нынешнего сезона.