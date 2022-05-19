Бразильские легионеры «Зенита» не сыграют с «Нижним Новгородом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности команды из Санкт-Петербурга к матчу 30-го тура чемпионата России по футболу с «Нижним Новгородом».
Бразильские легионеры «Зенита» не сыграют с «Нижним Новгородом»
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  • © Joaquin Corchero/Keystone Press Agency

«Наши бразильцы получили на четыре дня больше выходных. Барриос готовится: мы ему предложили тот же вариант, но он попросил дать четыре дня в начале подготовительного этапа. Чистяков прооперирован в связи с переломом носа. Есть травмированные. Не считая их, все готовятся», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Нижний Новгород» — «Зенит» пройдёт 21 мая. Игра начнётся в 17:00 мск.

«Зенит» (65 очков) досрочно стал чемпионом России сезона-2021/22. Занимающий 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Нижний Новгород» (30) рискует опуститься в зону стыковых матчей.

Ранее Андрей Талаев, агент полузащитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Кравцова, рассказал о перспективах возвращения своего клиента в «Зенит».

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