«РБ Спорт»: Бакаев не договорился о новом контракте со «Спартаком» и перейдёт в «Зенит»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».

По информации «РБ Спорт», футболист не смог договориться о новом контракте со «Спартаком». Отмечается, что Бакаев присоединится к «Зениту» на правах свободного агента.

25-летний футболист дебютировал за основной состав красно-белых в 2015 году. За «Спартак» он провёл 79 матчей. В сезоне-2021/22 полузащитник отметился четырьмя результативными передачами в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Ильёй Кутеповым.