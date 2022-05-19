Авербух рассказал, в каком возрасте нужно начинать заниматься фигурным катанием

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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и тренер Илья Авербух высказал мнение, что детей можно отдавать заниматься фигурным катанием с четырёхлетнего возраста.
Авербух рассказал, в каком возрасте нужно начинать заниматься фигурным катанием
  • РИА Новости

«Я начал заниматься фигурным катанием достаточно рано. Сейчас меня часто спрашивают, когда пора начинать заниматься. Я считаю, что уже с четырёх лет можно отдавать своих детей заниматься, в частности, фигурным катанием», — цитирует Авербуха ТАСС.

Авербух занялся продюсированием и постановкой театрализованных ледовых представлений в 2004 году. В апреле 2022-го хореограф объявил о начале тренерской карьеры.

Ранее Авербух раскритиковал новые правила в танцах на льду.

 

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