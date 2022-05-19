Сёмин заявил, что «Айнтрахт» победил «Рейнджерс» в финале ЛЕ за счёт удачи
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«Потрясающая атмосфера! Полные трибуны! Шикарный антураж. На мой взгляд, две команды физически были подготовлены очень мощно. Победить могла и та, и другая команда, но удача оказалась на стороне немцев», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
В финале Лиги Европы «Айнтрахт» обыграл в серии пенальти «Рейнджерс» — 5:4. Основное время в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1, дополнительное время также не выявило победителя.
Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.
Ранее капитан «Айнтрахта» Роде прокомментировал победу в Лиге Европы.