Капитан «Айнтрахта» Роде прокомментировал победу в Лиге Европы

Капитан немецкого «Айнтрахта» Себастьян Роде поделился эмоциями после победы в финале Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22 над шотландским «Рейнджерсом».

«Эта команда невероятна. Мы все заслужили этот успех, нас переполняет радость. Путь сюда был сложным, и на кону стояло очень многое. Поддержка болельщиков сегодня была просто сумасшедшая, впрочем, как и на протяжении всего сезона», — цитирует Роде сайт УЕФА.

«Айнтрахт» обыграл в серии пенальти «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 5:4. Основное время в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1.

Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.

Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал судейство в матче финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».