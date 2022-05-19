Капитан «Айнтрахта» Роде прокомментировал победу в Лиге Европы
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- © Manu Fernandez
«Эта команда невероятна. Мы все заслужили этот успех, нас переполняет радость. Путь сюда был сложным, и на кону стояло очень многое. Поддержка болельщиков сегодня была просто сумасшедшая, впрочем, как и на протяжении всего сезона», — цитирует Роде сайт УЕФА.
«Айнтрахт» обыграл в серии пенальти «Рейнджерс» в финале Лиги Европы — 5:4. Основное время в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1.
Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.
Ранее Андрей Канчельскис прокомментировал судейство в матче финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс».