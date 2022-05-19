Канчельскис: из матча «Айнтрахт» — «Рейнджерс» надо извлекать уроки российским арбитрам

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал судейство в матче финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Рейнджерс». Главным арбитром встречи был словенец Славко Винчич.

«Почему судья не показал карточку на моменте с Себастьяном Роде? Потому что судья адекватный. Он принял своё решение», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его мнению, российский арбитр пошёл бы смотреть систему VAR и показал красную карточку за фол. Он также подчеркнул, что Винчич мог показать карточку, но интрига матча тогда бы закончилась.

«Из этого надо извлекать уроки нашим судьям, которые сразу бегут к телевизору. Да, там было рассечение и кровь. По закону, нужно давать красную карточку, но он даже жёлтую не дал. У нас бы уже побежал и дал десять красных карточек. Учитесь, смотрите и думайте своей головой», — заключил Канчельскис.

Инцидент произошёл на седьмой минуте встречи. Полузащитник «Рейнджерс» Джон Лундстрём высоко поднял ногу и шипами рассёк лоб Роде.

«Айнтрахт» обыграл в серии пенальти шотландский «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Основное время в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти точнее оказались футболисты немецкой команды — 5:4. Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.

Ранее форвард «Айнтрахта» заявил, что чуть инфаркт не получил в серии пенальти с «Рейнджерс».