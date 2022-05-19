Форвард «Айнтрахта» заявил, что чуть не получил инфаркт в серии пенальти с «Рейнджерс»

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Нападающий «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф прокомментировал победу в финальном матче Лиги Европы с «Рейнджерс».
Форвард «Айнтрахта» заявил, что чуть не получил инфаркт в серии пенальти с «Рейнджерс»
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«У меня чуть инфаркт не случился во время серии пенальти. Очень рад, что мы сделали это. Сейчас мы хотим отпраздновать победу с болельщиками. Мы знали, что Кевин Трапп обязательно сделает сейв, знали это и болельщики. Мы просто сделали это», — цитирует Кнауффа официальный сайт УЕФА.

«Айнтрахт» обыграл в серии пенальти шотландский «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Основное время в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти точнее оказались футболисты немецкой команды — 5:4. Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.

Ранее тренер «Айнтрахта» эмоционально прокомментировал победу в Лиге Европы.

 

 

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