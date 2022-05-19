Тренер «Айнтрахта» эмоционально прокомментировал победу в Лиге Европы

Главный тренер немецкого «Айнтрахта» Оливер Гласнер поделился эмоциями от победы в Лиге Европы УЕФА сезона-2021/22.

«Невероятно! Это был наш 13-й матч в Европе, и мы ни разу не проиграли. У меня нет слов, чтобы описать то, что парни сделали сегодня и делали на протяжении всего сезона», — цитирует Гласнера сайт УЕФА.

«Айнтрахт» обыграл по серии пенальти шотландский «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Основное время в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилось со счётом 1:1.

В серии пенальти точнее оказались футболисты немецкой команды — 5:4. Таким образом, «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы УЕФА впервые за 42 года.

Ранее сообщалось, что капитану «Айнтрахта» разбили голову в финале Лиги Европы.