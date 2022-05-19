Олимпийская чемпионка Савченко назначена главным тренером сборной Нидерландов
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- © Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com
«Я буду работать полный день. На данный момент всё еще находится в стадии формирования и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к группе. Я напишу для них программу», — цитирует Савченко Schaatsen.
По её словам, для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, она составит годовой план соревнований. Она также подчеркнула, что всё будет плотно обсуждаться с другими тренерами.
«Я буду работать с ассистентом и специалистами вне льда», — заключила Савченко.
В 2018 году в паре с Бруно Массо она стала победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за Канаду.