Олимпийская чемпионка Савченко назначена главным тренером сборной Нидерландов

Олимпийская чемпионка в парном катании Алёна Савченко сообщила о том, что возглавила сборную Нидерландов по фигурному катанию.

«Я буду работать полный день. На данный момент всё еще находится в стадии формирования и некоторые фигуристы уже решили присоединиться к группе. Я напишу для них программу», — цитирует Савченко Schaatsen.

По её словам, для спортсменов, которые остаются с личными тренерами, она составит годовой план соревнований. Она также подчеркнула, что всё будет плотно обсуждаться с другими тренерами.

«Я буду работать с ассистентом и специалистами вне льда», — заключила Савченко.

В 2018 году в паре с Бруно Массо она стала победительницей Олимпийских игр и чемпионкой мира.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за Канаду.