Агент форварда «Сочи» Кассьерры отреагировал на новость об интересе «Рейнджерс»

Мартин Араоз, агент нападающего «Сочи» Матео Кассьерры, прокомментировал информацию об интересе к своему подопечному со стороны шотландского «Рейнджерс».

«Посмотрим, покинет ли Матео Россию летом или нет. Всё зависит от того, как будут развиваться события дальше. «Рейнджерс»? Мы рассматриваем различные варианты», — цитирует Араоза «Чемпионат».

24-летний футболистом перешёл в «Сочи» летом прошлого года, из португальского «Белененсеша» за €1,2 млн. В 21 матче Российской премьер-лиги (РПЛ) на счету колумбийца — 11 голов и 4 ассиста.

Напомним, что «Сочи» с 53 очками делит второе и третье место в турнирной таблице РПЛ с «Динамо», у которого столько же очков.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин посетит домашний матч РПЛ «Динамо» против «Сочи».