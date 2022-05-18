Овечкин посетит домашний матч «Динамо» в РПЛ против «Сочи»
- AP
Овечкин совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча, сообщается на официальном сайте «Динамо».
Напомним, что 36-летний воспитанник «Динамо» является болельщиком бело-голубых. Матч между командами пройдёт 21 мая в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 17:00.
«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.
Ранее Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.