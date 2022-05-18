Овечкин посетит домашний матч «Динамо» в РПЛ против «Сочи»

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Сочи».
Овечкин посетит домашний матч «Динамо» в РПЛ против «Сочи»
  • AP

Овечкин совершит символический удар в гонг на 85-й минуте матча, сообщается на официальном сайте «Динамо».

Напомним, что 36-летний воспитанник «Динамо» является болельщиком бело-голубых. Матч между командами пройдёт 21 мая в Москве на стадионе имени Льва Яшина. Начало — в 17:00.

«Вашингтон» проиграл в серии первого раунда Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (2-4). В шести матчах противостояния Овечкин забросил одну шайбу и сделал пять результативных передач.

Ранее Овечкин вернулся в Россию после вылета «Вашингтона» из плей-офф НХЛ.

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