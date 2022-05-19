Каррера: думаю, у Кутепова могло бы получиться в Италии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном уходе защитника Ильи Кутепова из московской команды.

«Илью я считаю хорошим игроком. Думаю, у Кутепова могло бы получиться в Италии», — цитирует Карреру Metaratings.

«Спорт-Экпресс» сообщил, что «Спартак» не будет продлевать контракт с Кутеповым. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Напомним, что защитник покинул расположение красно-белых во время второго зимнего сбора в ОАЭ и отправился в Сербию на реабилитацию после травмы голеностопа. Кутепов дебютировал за основной состав «Спартака» в 2012 году и провёл за команду 114 матчей.

Ранее агент Кутепова предположил, когда футболист вернётся в общую группу «Спартака».