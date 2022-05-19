Кузнецов: имя Фернандеса войдёт в историю ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов отреагировал на решение защитника армейцев Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Приостанавливать карьеру — это его решение. Мы же не можем ему диктовать. Если он чувствует, что не тянет или насытился футболом, нужно принимать это решение», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По его мнению, если Фернандес посчитает нужным, то продолжит выступать за московский клуб, но бывают периоды, особенно в конце карьеры, когда нужно брать паузу. Он также подчеркнул, что на место Фернандеса будут искать достойную замену, если он окажется не нужен ЦСКА.

«Всегда, когда человек отдаёт определённое количество времени, тем более десять лет, это человек, который прикипел к клубу, отдавал всё, что у него было. Его имя войдёт в историю ЦСКА. Марио не жалел себя для болельщиков, для результата», — заключил Кузнецов.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности, он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее бывший врач московского клуба Михаил Бутовский прокомментировал решение Фернандеса приостановить контракт с ЦСКА.