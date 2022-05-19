Экс-врач ЦСКА: Фернандес всегда стремился быстро вернуться в строй после травм

Бывший врач московского клуба Михаил Бутовский рассказал, что защитник ЦСКА Марио Фернандес, объявивший о приостановке контракта с армейцами, всегда максимально профессионально относился к своим обязанностям на поле и вне его.

«Марио — большой профессионал. Он всегда полностью отдавался футболу, относясь к клубу с максимальным уважением. Марио всегда стремился вернуться в строй максимально быстро, насколько это возможно», — цитирует Бутовского «Матч ТВ».

По его мнению, Фернандес является футболистом с большой буквы, который относится к своим обязанностям профессионально. Он также подчеркнул, что это касалось как тренировочного, так и восстановительного процесса.

«Марио достаточно хорошо понимает по-русски. При определённых обстоятельствах, если он доверяет человеку, может даже и поговорить. Очень светлый и доброжелательный человек, позитивный во всех отношениях», — заключил Бутовский.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с армейцами. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности, он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение Фернандеса приостановить контракт с ЦСКА.