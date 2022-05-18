Сёмин: Фернандес внёс весомый вклад в развитие нашего футбола

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с ЦСКА.

«Мы должны сказать Марио Фернандесу большое спасибо, особенно болельщики ЦСКА. От меня лично к нему только уважение. Марио внёс свой весомый вклад в развитие нашего футбола, он молодец. Он был хорошим игроком, но это его решение. Желаем ему в дальнейшем удачи», — цитирует Семина «РБК Спорт».

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Александр Головин прокомментировал решение Фернандеса приостановить карьеру.