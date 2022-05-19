Обамеянг объявил о завершении карьеры в сборной Габона

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Пьер-Эмерик Обамеянг объявил, что завершает карьеру в сборной Габона.

«После 13 лет, в течение которых я представлял свою страну, я объявляю о завершении карьеры в сборной. Я хотел бы поблагодарить габонский народ и всех людей, кто поддерживал меня и в радости, и в горе», — приводит заявление Обамеянга портал Sport.es.

Обамеянг играл за сборную Габона с 2009 года. На счету нападающего — 30 мячей в 72 матчах за национальную команду.

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