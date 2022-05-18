ЦСКА опубликовал прощальное видео с Фернандесом

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала прощальное видео с защитником Марио Фернандесом, который приостановил футбольную карьеру.

«Obrigado, легенда! Мы не прощаемся», — написано под видео в официальном Telegram-канале ЦСКА.

18 мая футболист выступил с заявлением, что после 30-го тура РПЛ возвращается в Бразилию. Он сообщил, что приостанавливает контракт с ЦСКА. При этом Фернандес подчеркнул, что его решение не связано с ситуацией в России и с непростым периодом в жизни команды.

Фернандес присоединился к ЦСКА в июле 2012 года. В общей сложности он провёл за команду 328 матчей, забил десять мячей и отдал 46 результативных передач. Контракт футболиста с московской командой истекает в 2024 году.

Ранее Фернандес объявил, что приостанавливает свой контракт с ЦСКА.