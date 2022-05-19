В Турции сообщили, что ЦСКА собирается приобрести хавбека «Фенербахче»

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Полузащитник «Фенербахче» Мерт Хакан Яндаш может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В Турции сообщили, что ЦСКА собирается приобрести хавбека «Фенербахче»
  • globallookpress.com
  • © Klodian Lato / Eurokiniss

В приобретении 27-летнего футболиста заинтересован ЦСКА, об этом в своём Twitter сообщает журналист Ягыз Сабунчуоглу.

Армейцы уже направили официальный запрос по поводу стоимости игрока в клуб из Стамбула.

В нынешнем сезоне турецкий футболист принял участие в 23 матчах за «Фенербахче», сделал семь результативных передач.

Напомним, что ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды — 47 очков.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса приостановить контракт с ЦСКА.

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