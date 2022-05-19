Касаткина: мысли Заремы — самое интересное, что происходит в РПЛ

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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, чем ей интересен футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Касаткина: мысли Заремы — самое интересное, что происходит в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мне интереснее иногда читать высказывания Заремы. Её мысли — это самое интересное, что происходит в российском чемпионате. А сам российский футбол я не особо смотрю: он не вызывает никаких эмоций. Очень медленный, мало техничных игроков», — цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Зарема Салихова — гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Весной 2021 года Салихова покинула совет директоров клуба из-за нежелания видеть на посту тренера «Спартака» Руя Виторию. В своём Telegram-канале она также писала разоблачающие вещи о руководстве «Спартака».

Ранее Салихова заявила, что «Спартак» против того, чтобы нести расходы за приглашённых на финал Кубка России артистов.

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