Селихов стал лучшим вратарём Лиги Европы по отражённым пенальти

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Голкипер московского «Спартака» Александр стал единственным вратарём Лиги Европы сезона-2021/22, который отразил два пенальти.
Селихов стал лучшим вратарём Лиги Европы по отражённым пенальти
  • РИА Новости

Оба отражённых удара Селихова с одиннадцатиметровой точки пришлись на матчи группового раунда Лиги Европы — с «Легией» и «Лестером».

Напомним, что «Спартак» вышел с первого места в группе С в плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала подопечные Паоло Ваноли должны были сыграть с «Лейпцигом». Но УЕФА принял решение отстранить российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее «Айнтрахт» в серии пенальти обыграл «Рейнджерс» и выиграл Лигу Европы.

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