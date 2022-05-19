Селихов стал лучшим вратарём Лиги Европы по отражённым пенальти

Голкипер московского «Спартака» Александр стал единственным вратарём Лиги Европы сезона-2021/22, который отразил два пенальти.

Оба отражённых удара Селихова с одиннадцатиметровой точки пришлись на матчи группового раунда Лиги Европы — с «Легией» и «Лестером».

Напомним, что «Спартак» вышел с первого места в группе С в плей-офф Лиги Европы. В 1/8 финала подопечные Паоло Ваноли должны были сыграть с «Лейпцигом». Но УЕФА принял решение отстранить российские команды от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее «Айнтрахт» в серии пенальти обыграл «Рейнджерс» и выиграл Лигу Европы.